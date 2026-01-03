ABD Venezuela'ya yönelik sınır dışı uçuşlarını durdurdu

ABD ile Venezuela arasındaki gergin ilişkiler, düzensiz göçmenlerin iadesi amacıyla gerçekleştirilen sınır dışı uçuşlarını uzun süredir olumsuz etkiliyor.

İki ülke arasındaki diplomatik krizlere rağmen yakın zamana kadar devam eden bu uçuşlar, Maduro'nun gözaltına alınmasıyla birlikte tamamen durduruldu.

İç Güvenlik Bakanlığından açıklama bekleniyor

Sınır dışı operasyonlarının durdurulması kararı, bölgedeki askeri ve siyasi hareketliliğin zirve yaptığı bir döneme denk geldi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek üzere iletişime geçilen ABD İç Güvenlik Bakanlığı, henüz resmi bir açıklama yapmadı.