Puslu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 03.01.2026 19:03

ABD Venezuela'ya yönelik sınır dışı uçuşlarını durdurdu

Trump yönetiminden bir yetkili, Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından Venezuela'ya yönelik sınır dışı uçuşlarının askıya alındığını bildirdi.

ABD Venezuela'ya yönelik sınır dışı uçuşlarını durdurdu

ABD ile Venezuela arasındaki gergin ilişkiler, düzensiz göçmenlerin iadesi amacıyla gerçekleştirilen sınır dışı uçuşlarını uzun süredir olumsuz etkiliyor.

İki ülke arasındaki diplomatik krizlere rağmen yakın zamana kadar devam eden bu uçuşlar, Maduro'nun gözaltına alınmasıyla birlikte tamamen durduruldu.

İç Güvenlik Bakanlığından açıklama bekleniyor

Sınır dışı operasyonlarının durdurulması kararı, bölgedeki askeri ve siyasi hareketliliğin zirve yaptığı bir döneme denk geldi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek üzere iletişime geçilen ABD İç Güvenlik Bakanlığı, henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ETİKETLER
ABD Venezuela Donald Trump
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Donald Trump: Venezuela'yı biz yöneteceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:39
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
20:51
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptı
20:32
Venezuela'ya düzenlenen ABD askeri saldırısının tüm detayları açıklandı
20:22
ABD genelinde halk sokağa çıkmaya başladı: Venezuela ile savaşa hayır
20:15
ABD'nin Venezuela'ya saldırısına dünyadan farklı tepkiler geldi
20:11
Burhanettin Duran: Ülkemiz, küresel ticarette güvenilir ve etkin bir noktada
Ağrı'da kar yağışı
Ağrı'da kar yağışı
FOTO FOKUS
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ