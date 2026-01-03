Puslu 0.5ºC Ankara
Dünya
AA 03.01.2026 18:59

ABD Kongresi'ndeki komitelerin, Venezuela saldırısı öncesinde bilgilendirilmediği iddiası

ABD Kongresi'ndeki ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat kurumlarını denetleyen komitelerin, Venezuela'ya düzenlenen saldırı öncesinde haberdar edilmediği iddia edildi.

ABD Kongresi'ndeki komitelerin, Venezuela saldırısı öncesinde bilgilendirilmediği iddiası

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi olan yetkililere dayandırdığı habere göre, Pentagon ve istihbarat kurumlarını denetleyen komitelere saldırı başladıktan sonra bilgi verildi.

Öte yandan, Trump yönetiminin, operasyon öncesinde Temsilciler Meclisi veya Senato'daki milletvekillerinin ayrıca bilgilendirip bilgilendirmediğinin de tespit edilemediği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.

