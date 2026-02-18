İstanbul Havalimanı "Havalimanı Platin Ödülü"ne layık görüldü

Cirium'un hazırladığı "2025 Zamanında Performans İncelemesi" (On-Time Performance Review) başlıklı raporda, İstanbul Havalimanı, operasyonel mükemmeliyet alanındaki başarısı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Ödül dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali İGA Lounge'da, İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ve Cirium Üst Yöneticisi (CEO) Jeremy Bowen'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın başarısının arkasında kusursuz bir koordinasyon olduğunu söyledi.

Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgen, "Bu ödül, yalnızca istatistiklerin değil, karmaşık operasyonları yönetebilme kabiliyetimizin ve kriz anlarında yolcu deneyimini koruyabilmemizin bir göstergesidir." dedi.

Bilgen, 2025 yılında 84,3 milyon yolcu ağırlayıp 547 bin uçuşu başarıyla yönettiklerini kaydederek, "Günlük ortalama 1707 uçuşla tarihimizin rekorlarını kırdık. Yolcularımız için suyun yüzeyinde her şey sakin ve akıcı görünürken, suyun altında 7/24 çalışan binlerce uzmanımız ve ileri teknolojik altyapımızla kusursuz bir koordinasyon sergiliyoruz. 117 yıllık tecrübesiyle sektörün en güvenilir odağı olan Cirium'dan bu ödülü almak, görünmeyen bu emeğin uluslararası tescilidir." diye konuştu.