AA 18.02.2026 22:49

Debisi yükselen Tunca Nehri için kırmızı alarm

Edirne'de bulunan Tunca Nehri'nin debisindeki artış son yağışların etkisiyle sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ), uyarı seviyesini bunun üzerine "kırmızı"ya yükseltti.

[Fotograf: AA]

Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Tunca Nehri, sabah saatlerinde taştı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi Adası'nda suyun yayılımı devam ediyor.

Sabah saatlerinde saniyede 149 metreküp ölçülen debi, son ölçümlerde saniyede 196 metreküpe ulaştı. Böylece debide kısa sürede yaklaşık yüzde 31'lik artış kaydedildi.

Debisi yükselen Tunca Nehri için kırmızı alarm

Devlet Su İşleri (DSİ), uyarı seviyesini bunun üzerine "kırmızı"ya yükseltti. Taşkın nedeniyle bazı köprü geçişleri kapatıldı.

Sarayiçi'ne girişin sağlandığı Tarihi Kanuni Köprüsü ile Yeniimaret Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan iki köprüden biri olan Tarihi Saraçhane Köprüsü önlerine mıcır dökülerek geçişler durduruldu.

Öte yandan, Meriç Nehri'nin debisinde de yükseliş devam ediyor.

Edirne Yağış
