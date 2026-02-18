Hafif Sağanak Yağışlı 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.02.2026 15:39

İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı

Büyükçekmece'de, İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi etrafında dönerek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün bariyerlere çarpması ve kendi etrafında döndükten sonra durması, bu sırada da aynı istikamette otobüsün arkasından seyreden araçların bulunması yer alıyor.

ETİKETLER
İETT Trafik Kazası
Sıradaki Haber
"Türk milletine hakaret" içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
İçişleri Bakanlığının 2026 "Valiler Buluşması" programı tamamlandı
17:16
NATO'dan TCG Gaziantep fırkateynine ilişkin paylaşım
17:02
İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye vizyonu hazırlanan raporla somutlaşıyor
16:54
Erciyes yolu araç trafiğine açıldı
17:14
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
16:23
Afrika Boynuzu’nda yeni denge arayışı: Erdoğan’ın Etiyopya ziyareti ne anlama geliyor?
Selimiye Camii tam kapasite ibadete açıldı
Selimiye Camii tam kapasite ibadete açıldı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ