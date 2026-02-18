Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
AA 18.02.2026 14:35

"Türk milletine hakaret" içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada "Türk milletine hakaret" içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli, Sultanbeyli'de gözaltına alındı.

"Türk milletine hakaret" içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, şüpheli kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik sanal devriye faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 17 Şubat'ta bir sosyal medya platformunda yapılan paylaşımın "Türk milletine hakaret" içerikli olduğu belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli Z.K., Sultanbeyli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

