"Siyasal Casusluk" iddianamesi kabul edildi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında hazırlanan ve "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istenen iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak, tensip zaptını düzenledi.

Buna göre mahkeme, siyasal veya askeri casusluk suçuna ilişin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğunu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile sanıkların henüz savunmalarının alınmadığını, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek, bu gerekçelerle sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 11 Mayıs saat 10.00'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonunda yapılmasını kararlaştırdı.

Heyet, duruşmanın burada yapılabilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına müzekkere yazılmasına da hükmetti.