İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye vizyonu hazırlanan raporla somutlaşıyor

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Gazi Meclis çatısı altında yürütülen çalışmaların kapsamına değinen Duran, 137 kurum ve kişinin dinlendiği, 4 bin 199 sayfa tutanağın tutulduğu kapsamlı bir istişare sürecinin geride kaldığını bildirdi. Duran, hazırlanan raporun 21. toplantıda açıklanmasıyla yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı.

Duran, şöyle devam etti;

"Terörün gündemden çıkarılması temel hedef"

Ortaya çıkan rapor; geniş katılımlı, çok boyutlu ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” vizyonunu somutlaştırmaktadır. Raporda, terörün tamamen ülke gündeminden çıkarılması temel hedef olarak belirlenirken; kamu düzeni, özgürlükler ve toplumsal bütünleşmenin eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Silah bırakma sürecinin, milletimizin huzur ve birlik iradesinin güçlü bir yansıması olduğu açıkça ortaya konmuştur.

"Bu bir Türkiye modelidir"

Bu süreç; sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda demokrasiyi, kardeşliği ve ortak geleceğimizi tahkim eden bir Türkiye modelidir. “Terörsüz Türkiye” anlayışı, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkma kararlılığımızın da ifadesidir. Bu kadim topraklarda asırlardır süregelen ebedî kardeşliğin yeniden ve daha güçlü şekilde tahkim edilmesi hedeflenmektedir.

Bu iradenin arkasında duran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, kıymetli fikirleriyle Komisyona katkı sunan ve emek veren herkese minnettarlığımı ifade ediyor; sürecin kararlı adımlarla tamamlanmasını ve raporun milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.