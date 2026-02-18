Hafif Sağanak Yağışlı 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.02.2026 16:55

İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye vizyonu hazırlanan raporla somutlaşıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporuna ilişkin, "Bu rapor; geniş katılımlı, çok boyutlu ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' vizyonunu somutlaştırmaktadır" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye vizyonu hazırlanan raporla somutlaşıyor
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Gazi Meclis çatısı altında yürütülen çalışmaların kapsamına değinen Duran, 137 kurum ve kişinin dinlendiği, 4 bin 199 sayfa tutanağın tutulduğu kapsamlı bir istişare sürecinin geride kaldığını bildirdi. Duran, hazırlanan raporun 21. toplantıda açıklanmasıyla yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı.

Duran, şöyle devam etti;

"Terörün gündemden çıkarılması temel hedef"

Ortaya çıkan rapor; geniş katılımlı, çok boyutlu ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” vizyonunu somutlaştırmaktadır. Raporda, terörün tamamen ülke gündeminden çıkarılması temel hedef olarak belirlenirken; kamu düzeni, özgürlükler ve toplumsal bütünleşmenin eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Silah bırakma sürecinin, milletimizin huzur ve birlik iradesinin güçlü bir yansıması olduğu açıkça ortaya konmuştur.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor kabul edildi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor kabul edildi

"Bu bir Türkiye modelidir"

Bu süreç; sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda demokrasiyi, kardeşliği ve ortak geleceğimizi tahkim eden bir Türkiye modelidir. “Terörsüz Türkiye” anlayışı, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkma kararlılığımızın da ifadesidir. Bu kadim topraklarda asırlardır süregelen ebedî kardeşliğin yeniden ve daha güçlü şekilde tahkim edilmesi hedeflenmektedir.

Bu iradenin arkasında duran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, kıymetli fikirleriyle Komisyona katkı sunan ve emek veren herkese minnettarlığımı ifade ediyor; sürecin kararlı adımlarla tamamlanmasını ve raporun milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon raporu bir yol haritasına dönüşmüştür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
İçişleri Bakanlığının 2026 "Valiler Buluşması" programı tamamlandı
17:16
NATO'dan TCG Gaziantep fırkateynine ilişkin paylaşım
16:54
Erciyes yolu araç trafiğine açıldı
17:14
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
16:23
Afrika Boynuzu’nda yeni denge arayışı: Erdoğan’ın Etiyopya ziyareti ne anlama geliyor?
16:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon raporu bir yol haritasına dönüşmüştür
Filistinli sanatçı Ebu Cerad, kumlara “Hoş Geldin Ramazan” yazdı
Filistinli sanatçı Ebu Cerad, kumlara “Hoş Geldin Ramazan” yazdı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ