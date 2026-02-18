Hafif Sağanak Yağışlı 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.02.2026 17:24

AB Komisyonundan doğu sınır bölgelerine yeni destek planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya-Belarus-Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerinin güvenlik ve ekonomi açısından güçlendirilmesi için altyapı, enerji, ulaşım, istihdam ve yatırımları kapsayan yeni bir destek planı başlattığını açıkladı.

AB Komisyonundan doğu sınır bölgelerine yeni destek planı
[Fotograf: AA]

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Birliğin, Rusya-Belarus-Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerinin güçlendirilmesinin, savaşın etkilerini azaltmak açısından önemli olduğu bildirildi.

Bunun aynı zamanda Avrupa’nın güvenliği, ekonomik rekabet gücü ve istikrarı için stratejik bir yatırım niteliği taşıdığının belirtildiği açıklamada, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’daki bazı sınır bölgelerinin güvenlik riskleri, düzensiz göç baskısı, ticaretin aksaması ve nüfus azalması gibi sorunlardan daha fazla etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada, AB’nin savaşın başlangıcından bu yana altyapı yatırımları, ekonomik destek, savunma kapasitesinin geliştirilmesi, enerji ve ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ile istihdamın desteklenmesi gibi alanlarda bu bölgelere yardım sağladığı hatırlatıldı.

EastInvest yatırım mekanizması

Yeni strateji güvenlik ve dayanıklılık, ekonomik büyüme, yerel sanayi ve enerji projeleri, ulaşım ve dijital bağlantılar ile eğitim ve istihdam olmak üzere beş alana odaklanıyor.

Plan kapsamında finansmana erişimi kolaylaştıracak "EastInvest" adlı yeni bir yatırım mekanizmasının kurulması öngörülüyor.

Ayrıca ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, Baltık ülkelerinin elektrik sistemlerinin Avrupa ağına bağlanması ve iş gücü piyasasını destekleyecek programlar da planlanıyor.

AB Komisyonu, bu çalışmaların ilerlemesini değerlendirmek için yıllık üst düzey siyasi diyalog toplantıları düzenleyecek.

İlk toplantının 26 Şubat 2026’da yapılması ve EastInvest mekanizmasının resmen başlatılması bekleniyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor
18:44
Borsa İstanbul günü pozitif tamamladı
17:31
Bakan Bak: 2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz
17:17
İçişleri Bakanlığının 2026 "Valiler Buluşması" programı tamamlandı
17:16
NATO'dan TCG Gaziantep fırkateynine ilişkin paylaşım
17:02
İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye vizyonu hazırlanan raporla somutlaşıyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ