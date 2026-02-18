İçişleri Bakanlığının 2026 "Valiler Buluşması" programı tamamlandı

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açılış konuşmasıyla başlayan programın ilk gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılımcılara hitap etti.

Program kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığınca sunumlar yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Valiler Buluşması" programının, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen bölümünde konuşma yaptı.

Programın ikinci gününde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın konuştuğu oturumlar gerçekleştirildi.

Valiler Buluşması programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hitabı ve "Yılın İdarecileri" ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.