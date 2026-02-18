Hafif Sağanak Yağışlı 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.02.2026 17:14

İçişleri Bakanlığının 2026 "Valiler Buluşması" programı tamamlandı

İçişleri Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen ve 2 gün süren 2026 "Valiler Buluşması" programı sona erdi.

İçişleri Bakanlığının 2026 "Valiler Buluşması" programı tamamlandı

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açılış konuşmasıyla başlayan programın ilk gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşa tepeden bakılmasına müsamahamız yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşa tepeden bakılmasına müsamahamız yok

Program kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığınca sunumlar yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Valiler Buluşması" programının, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen bölümünde konuşma yaptı.

İçişleri Bakanlığının 2026 "Valiler Buluşması" programı tamamlandı

Programın ikinci gününde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın konuştuğu oturumlar gerçekleştirildi.

Valiler Buluşması programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hitabı ve "Yılın İdarecileri" ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
NATO'dan TCG Gaziantep fırkateynine ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
NATO'dan TCG Gaziantep fırkateynine ilişkin paylaşım
17:02
İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye vizyonu hazırlanan raporla somutlaşıyor
16:54
Erciyes yolu araç trafiğine açıldı
17:14
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
16:23
Afrika Boynuzu’nda yeni denge arayışı: Erdoğan’ın Etiyopya ziyareti ne anlama geliyor?
16:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon raporu bir yol haritasına dönüşmüştür
Selimiye Camii tam kapasite ibadete açıldı
Selimiye Camii tam kapasite ibadete açıldı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ