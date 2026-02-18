Bakan Bak: 2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "GENÇ2030" projesini tanıttı.

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin dört bir yanından gençleri bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Sonrasında endüstri mühendisliği üzerine İngiltere'de master, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora yaptım. Yapay zekayla 1991 yılında Nottingham Üniversitesi'nde tanıştım. Seçmeli derslerimizden biriydi." dedi.

Bak, Türk mühendislerinin TUSAŞ ve ASELSAN'da başta olmak üzere önemli projelere imza attığına işaret ederek, Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisinde lider konumda bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "milli teknoloji hamlesi"nin inanılmaz bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Bak, "Bunu TEKNOFEST kuşağıyla beraber görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 570 gençlik merkezimiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile beraber gerçekleştirdiğimiz DENEYAP atölyelerinden 10 bin genç sertifika aldı. Gençler, sertifika alıp bu ülkenin gelişmesine, teknolojisine hizmet etmek için 'Ben varım, ülkemi seviyorum, ülkem için çalışacağım, ülkem için üreteceğim' dedi. Şimdi yeni bir hamleyi gerçekleştiriyoruz. GENÇ2030 projesiyle geleceğin nesli çalışmalarını başlattık. 2030'da gençlerimiz neler yapacak? Teknolojik olarak neler yapacağız? Yapay zeka çağında Gençlik ve Spor Bakanlığı neler yapacak? Bunlar için arkadaşlarımızla çalıştık." diye konuştu.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Bak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla inanılmaz bir milli teknoloji hamlesi heyecanı, coşkusu yaratıldı. Herkes bu ülkede üretmek, bu ülkenin sanayisine destek olmak, yüksek teknoloji öğrenmek, teknolojiyi iyi kullanan bir gençlik istiyor. İşte size gelecek 10 yıllarda üstünlük sağlayacak nokta burası. Belki pek çok işte sizin adınıza karar verici yapay zeka sistemleri olacak ama onu üreten kişiler olmak önemli. O yüzden 2030 bu noktada çok önemli. GENÇ2030 projesi kapsamında 93 atölye kuruldu. Bu atölyelerde 527 gönüllü eğitmen aktif yer alacak. Milli teknoloji hamlesiyle beraber yüksek teknoloji yatırımları yapan bir Türkiye... O yüzden insan kaynağına ihtiyacımız var. Biz de 2030'a kadar 100 bin yapay zeka girişimcisini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Büyük bir vizyon. Sayın Cumhurbaşkanımız dijitalleşme konusunda, Türkiye'nin milli teknolojiye dönmesi noktasında çok büyük yatırımlar yapıyor, büyük vizyon ortaya koyuyor, önümüzü açıyor."

"İHA ve SİHA'lar uçmazdı"

Bakan Bak, yerli savunma sanayisinin geldiği noktaya değinerek, "Önceden İHA ve SİHA'lar uçmazdı. Amerikalılar veya İsrailliler verirdi. Uçması gerektiği zaman uçmazdı. Ne oldu? Parça eksik, yazılımında problem var... Adeta yalvarıyorduk adamlara. Şimdi öyle bir şey var mı? Yok." şeklinde görüş belirtti.

"Bugün Türkiye diz çöktürülemeyen bir ülke." diyen Bak, "Masada bizsiz bir şey olamaz, hele hele Ortadoğu'da mümkün değil. Barış sürecinden diğer süreçlere kadar baktığınız zaman masada yer sahibi olan, söz sahibi olan bir Türkiye var. Bu tabii ülkemizin gücü. Gelecekte sizler olacaksınız buralarda. Siz gençler, ülkemizin gücünü daha da ilerilere taşıyacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerden öz güvenli olmalarını isteyen Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak diyoruz. O yüzden de bu çalışmaları yapıyoruz. Bir lansman şeklinde de düşünebiliriz. GENÇ2030 projesinde hedef kitlemizde kimler var? Projenin temel kitlesi; teknolojiye ilgi duyan, temel bilgisayar bilgisine sahip, 15-25 yaş aralığındaki lise ve üniversite öğrencisi gençler. Sertifika sahibi olacaksınız, yetiştireceğiz. GENÇ2030 projesinin ana amacı 2030 yılına kadar yapay zeka girişimcisi 100 bin genç yetiştirmek. Bu sayede gençlerimiz, teknolojinin tüketicisi olmanın ötesine geçerek geleceğin üreticileri ve yön vericileri haline gelecek. Yani aktör olacağız, sahada olacağız. Gitmediğin, bulunmadığın yer senin değil ve katkı sağlamadığın, heyecanını, içindeki o ateşi, o enerjiyi aktarmadığın yer senin değil. Gençlerdeki enerjiyi, 2030 projesiyle beraber o yapay zeka alışkınlığını, dijital okuryazarlığı, dijital gücü ortaya koyacak bir noktaya getirmeyi arzuluyoruz."

"ASELSAN'ın neden kurulduğunu biliyor musunuz?" diye gençlere soran Bak, "Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ABD, İngiltere vb. bize ambargo uyguluyor. Telsizimizi kullanamıyoruz. ASELSAN onun için kuruluyor, şimdi Türkiye'de devasa bir teknoloji şirketi haline geldi. Uluslararası alanda müthiş işler yapıyor. Bakın o dediğimiz kameraları, bize satmadıkları kameraları üreterek hem istihdam, teknoloji sağlıyor hem de ihraç ediyor. Türk mühendisleri bu işleri yapıyor. Dolayısıyla bize yüksek teknoloji bilgisine sahip, yapay zekayı kullanan gençler, mühendisler, iyi yöneticiler lazım." dedi.

"Çocuklar katledilirken sesimizi yükseltmeliyiz"

Bakan Bak, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında durduğunu vurgulayarak, "Bugün Filistin davasında, Gazze'deki soykırıma Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykıran, tüm dünyayı bilinçlendiren Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Her zaman şunu söylemişizdir. Çocuklar uyurken sessiz durulur, çocuklar katledilirken sesimizi yükseltmeliyiz. Filistin için de davamız olmalı, o davayı korumalıyız. Yüksek teknoloji olarak iyi işler yapacağız ama dünyadaki mazlumların davası ve kendi davamız, ülkemiz, bayrağımız için de güçlü olacağız. Her zaman zalimin korkulu rüyası olacağız. İşte Türk demek, Türk milleti demek bu, vatanını, bayrağını seven gençler olmak. Bu nedenle GENÇ2030 projesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ronaldo örneğini verdi

Bakan Bak, gençlere anne ve babalarına saygılı olmaları nasihatında bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anne ve babanıza 'of' bile demeyin. Sizi yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapan, uykusuz kalan, en iyi okullarda okumanız, daha iyi yerlerde olmanız için bütün her şeyini feda eden onları dinleyin. Onlara sarılın, sevgi bedava. Bu çok önemli. Meşhur futbolcu Cristiano Ronaldo her yere annesini de götürüyor. Yanındaki kız arkadaşına 'Sen bundan rahatsız olmuyor musun?' diye soruyorlar. O, Ronaldo'ya sorun diyor. Gazeteci, Ronaldo'ya 'Anneni hep yanında niye getiriyorsun?' diye soruyor. Ronaldo da 'Ben futbol oynamaya, antrenmanlara küçük yaşta giderken, annem benim için restoranlarda garsonluk yapıyordu. Annem benim kraliçem, onu her zaman baş tacı olarak yanımda bulunduracağım' diyor. O yüzden aile çok önemli."

Programın başında Kars halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Bakan Osman Aşkın Bak, kendisine verilen Türk bayrağını öperek teslim aldı. Bakan Bak'a, programın sonunda da yapay zekayla tasarlanmış tablo hediye edildi.