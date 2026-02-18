Hafif Sağanak Yağışlı 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.02.2026 18:43

Borsa İstanbul günü pozitif tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazanarak 14.259,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul günü pozitif tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 293,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,51 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 5,00 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, azalan jeopolitik risklerin ABD-İran hattına ilişkin olumsuz haber akışıyla yeniden artması volatiliteyi yükseltirken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi ise gün içinde en yüksek 14.532,67 seviyesini gördükten sonra jeopolitik risklere ilişkin haber akışının etkisiyle havacılık sektöründe görülen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vermesine karşın günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stokunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Borsa
Sıradaki Haber
Togg ile TBF arasında anlaşma: Milli takımlar ana sponsoru oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor
17:31
Bakan Bak: 2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz
17:29
AB Komisyonundan doğu sınır bölgelerine yeni destek planı
17:17
İçişleri Bakanlığının 2026 "Valiler Buluşması" programı tamamlandı
17:16
NATO'dan TCG Gaziantep fırkateynine ilişkin paylaşım
17:02
İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye vizyonu hazırlanan raporla somutlaşıyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ