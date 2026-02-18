Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
AA 18.02.2026 19:11

İletişim Başkanlığından, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanlığınca, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin, "Ülkemiz, stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla ve kriz yönetimindeki tecrübesiyle NATO’da caydırıcılığın sağlanması, terörle mücadele ve bölgesel güvenliğin korunmasında kritik rol üstlenmektedir" mesajı paylaşıldı.

İletişim Başkanlığından, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 1952'den bu yana NATO'nun güçlü ve güvenilir müttefiklerinden biri olarak 74 yıldır barışa, istikrara ve kolektif savunmaya kararlılıkla katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla ve kriz yönetimindeki tecrübesiyle NATO'da caydırıcılığın sağlanması, terörle mücadele ve bölgesel güvenliğin korunmasında kritik rol üstlenmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, gelişen savunma teknolojileri, siber güvenlik kapasitesi ve yeni nesil tehditlere karşı yetkinlikleriyle NATO'nun 2030 vizyonuna katkı sağlamaya ve ortak güvenliği güçlendirmeye devam edecektir."

