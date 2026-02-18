Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan NSosyal hesabından, aziz milletin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu rahmet mevsiminin, kalplerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini diliyorum. Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun."