Gündem
AA 18.02.2026 19:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan NSosyal hesabından, aziz milletin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu rahmet mevsiminin, kalplerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini diliyorum. Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Ramazan Ayı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
