Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 18.02.2026 19:19

Tehlikeli hız: Buzullar günde 60 metre ilerleyebiliyor

Dünya genelindeki buzulların çoğu iklim krizi nedeniyle hızla erirken, "dalgalanma" adı verilen nadir bir doğa olayı bazı buzulların beklenmedik bir hızla ilerleyerek yerleşim yerlerini ve altyapıyı tehdit etmesine yol açıyor.

Tehlikeli hız: Buzullar günde 60 metre ilerleyebiliyor

Bilim insanları, dünya genelindeki 3 binden fazla "dalgalanan" buzulu kapsayan devasa bir çalışma yayımladı. Normal şartlarda hareketleri gözle fark edilemeyecek kadar yavaş olan buzullar, bu özel durum gerçekleştiğinde haftalar içinde hızlanarak günde 60 metreye kadar yol alabiliyor. Bu ani hızlanma, buzun altındaki suyun tahliye edilemeyip birikmesi sonucu sürtünmenin azalmasından kaynaklanıyor.

Buzulların bu ani ilerleyişi, sanılanın aksine buz kaybını azaltmıyor, aksine süreci hızlandırıyor. Hızlı hareket eden devasa buz kütleleri nehir yataklarını tıkayarak yapay göller oluşturuyor ve bu göller aniden boşaldığında aşağı havzadaki yerleşim yerlerinde yıkıcı sellere yol açıyor. Örneğin, Karakurum Dağları'ndaki Shisper Buzulu'nun neden olduğu taşkınlar, son yıllarda Pakistan ve Çin arasındaki stratejik yollara büyük zararlar verdi.

Dünyadaki buzulların yalnızca %1'i bu özelliği gösterse de, bu buzullar toplam buzul alanının %16'sını oluşturuyor. Arktik, Himalayalar ve And Dağları gibi bölgelerde yoğunlaşan bu hareketlilik, ısınan iklimle birlikte daha da öngörülemez hale geliyor. Yoğun yağışlar ve aşırı erime dönemleri, normalde on yıllar süren durgunluk dönemlerini bozarak buzulları erkenden harekete geçirebiliyor. Bilim insanları, daha önce hiç bu tür bir hareketlilik görülmemiş olan Antarktika gibi bölgelerin bile gelecekte bu ani ve tehlikeli buz akıntılarına sahne olabileceği konusunda uyarıyor.

ETİKETLER
İklim Değişikliği Antarktika
Sıradaki Haber
Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı
19:13
İletişim Başkanlığından, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
18:59
'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 40 kişi tutuklandı
18:50
Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor
18:44
Borsa İstanbul günü pozitif tamamladı
17:31
Bakan Bak: 2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedefliyoruz
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binayı yıkarak onlarca kişiyi evsiz bıraktı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ