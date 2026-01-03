Puslu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2026 19:05

ABD Adalet Bakanlığı Maduro ve eşine yönelik suçlamaları yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e yönelik suçlamalara dair belgeyi yayımladı.

ABD Adalet Bakanlığı Maduro ve eşine yönelik suçlamaları yayımladı

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan belgede, Maduro "yolsuz, gayrimeşru bir hükümeti yıllarca yönetmek" ile suçlanıyor.

Ayrıca belgede Maduro'nun, hükümetin gücünü uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere hukuksuz eylemler için kötü kullandığı belirtiliyor.

Belgede, Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı eylemlerinin Venezuela'nın askeri ve siyasi elitini zenginleştirdiği öne sürülüyor.

Ayrıca belgede, "Maduro dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları ve narko teröristler ile işbirliği yapmıştır." ifadesi yer alıyor.

Ne olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.

ETİKETLER
ABD Nicolas Maduro Venezuela Donald Trump
Sıradaki Haber
ABD Venezuela'ya yönelik sınır dışı uçuşlarını durdurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:39
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
20:51
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptı
20:32
Venezuela'ya düzenlenen ABD askeri saldırısının tüm detayları açıklandı
20:22
ABD genelinde halk sokağa çıkmaya başladı: Venezuela ile savaşa hayır
20:15
ABD'nin Venezuela'ya saldırısına dünyadan farklı tepkiler geldi
20:11
Burhanettin Duran: Ülkemiz, küresel ticarette güvenilir ve etkin bir noktada
Ağrı'da kar yağışı
Ağrı'da kar yağışı
FOTO FOKUS
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ