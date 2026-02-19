İspanya Kongresi'nde burka yasağı reddedildi

Salı günü yapılan oylamada teklif; Halk Partisi (PP) ve Vox'un desteğiyle 170 "evet" oyuna karşılık, 177 "hayır" oyu ve bir çekimser oyla geri çevrildi.

Oylamada kilit rol oynayan ayrılıkçı Junts per Catalunya partisi, Vox ile benzer bir yasak istemesine rağmen "anti-Katalan ve insan hakları karşıtı" olarak tanımladığı bu partinin teklifine destek vermeyeceğini açıkladı.

Bunun yerine Junts, Avrupa standartlarına uygun olduğunu savunduğu kendi yasa teklifini Kongre'ye sundu.

Junts'un yasa teklifi

Junts tarafından hazırlanan tek maddelik yasa tasarısı, kamusal alanlarda burka ve peçenin yasaklanmasını içerirken, sağlık veya iş güvenliği gibi zorunlu nedenlerle yüzün kapatılmasını muaf tuttu.

Parti, tam yüz örtülerinin kadınları kamusal alanda "görünmez kılan bir araç" olduğunu ve eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığını savundu.

Teklifte özel bir para cezası öngörülmedi; yasağa uymamanın "itaatsizlik" suçu kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Tasarı ayrıca, güvenlik ve kişilerin kimlik tespiti konusundaki devlet yetkilerinin Katalonya'ya devredilmesini de içerecek.

Siyasi partilerin tepkileri

Meclis çatısı altında yasak konusunda derin görüş ayrılıkları yaşandı:

Yasağı destekleyen Halk Partisi (PP), sol partileri kadınları korumamakla suçladı ve burkayı "kumaştan hapishane" olarak tanımladı.

Vox, Junts'u "Katalonya'nın İslamlaşmasına ortak olmakla" ve seçim hesapları yapmakla itham etti.

Sosyalist Parti (PSOE), burkayı desteklemediklerini ancak "farklı olana karşı nefreti körükleyen" hiçbir teklife evet demeyeceklerini açıkladı.

Sol ittifak Sumar ve Podemos da teklifleri İslamofobik ve yabancı düşmanı olarak nitelendirdi.

Bask Milliyetçi Partisi (PNV), konunun uzmanlarla birlikte "Sakin bir ortamda" tartışılması için bir çalışma alt komisyonu kurulmasını önerdi.

Öte yandan, Balear Adaları Parlamentosu iki hafta önce merkezi hükümete burkayı yasaklama çağrısında bulunan bir kararı kabul ederken; Katalonya'da da PP, benzer bir yasağı yerel parlamentoya taşıyacağını duyurdu.