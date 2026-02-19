Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
Türkiye
AA 19.02.2026 08:24

Sahura mehter marşıyla uyandılar

Nevşehir'de vatandaşlar ilk sahura mehter takımının marşlarıyla uyandı.

Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı, Mehmet Akif Ersoy ile Bekdik mahallelerinde sahur vakti marşlarla vatandaşları sahura kaldırdı.

Sahura mehter marşıyla uyandılar

Sokaklarda gezen mehter takımını vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından izledi.

Sahura mehter marşıyla uyandılar

Mehter takımına eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı karşılaştığı vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Arı, gazetecilere, ramazan ayına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bütün zaman dilimleri Nevşehir'de bir başka güzel ama ramazan daha güzel. Düne dair güzelliklerimizi günümüze yansıtmak istiyoruz. Bugün ilk sahurda başlayarak her hafta sonu bu şehrin insanlarını mehterle sahura kaldırıp nostaljiyi yaşamalarını ve manevi havaya renk katmayı arzu ediyoruz" dedi.

Sahura mehter marşıyla uyandılar

Nevşehir
