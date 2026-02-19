Çok Bulutlu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 19.02.2026 07:11

YouTube'a yüklenen ilk video Londra müzesi tarafından satın alındı

Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi (V&A), YouTube'un 20 yılı aşkın bir süre önce doğduğu anı ölümsüzleştiren yeni bir parçayı koleksiyonuna ekledi. Müze, platformun kurucu ortağı Jawed Karim tarafından yüklenen ilk videoyu ve o döneme ait yeniden kurgulanmış bir web sayfasını bünyesine kattı.

YouTube'a yüklenen ilk video Londra müzesi tarafından satın alındı

San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki filleri konu alan "Me at the zoo" (Ben hayvanat bahçesinde) başlıklı 19 saniyelik klip, 23 Nisan 2005 tarihinde paylaşıldı.

25 yaşındaki Karim'in görüldüğü bu tarihi video, bugüne kadar 382 milyondan fazla izlenme ve 18 milyondan fazla beğeni topladı.

Dijital koruma ekibi 18 ay boyunca çalıştı

Müzenin dijital koruma ekibi, platformun 8 Aralık 2006 tarihindeki tasarımını ve kullanıcı deneyimini yeniden inşa etmek için 18 ay süren bir çalışma yürüttü.

Çevrimiçi olarak belgelenen en eski tarihli görünümü temel alan bu proje için YouTube'un kullanıcı deneyimi ekibi ve Londra merkezli tasarım stüdyosu oio ile iş birliği yapıldı.

V&A üst düzey küratörü Corinna Gardner, YouTube'un erken dönemlerine ait bu kesitin internet ve dijital tasarım tarihinde önemli bir anı temsil ettiğini belirtti.

YouTube Üst Yöneticisi Neal Mohan ise erken dönem bir izleme sayfasını yeniden kurgulayarak kamuoyunu küresel bir kültürel fenomenin başlangıcına götürdüklerini ifade etti.

Tasarım galerisinde ziyarete açıldı

YouTube'un bu ilk eseri, V&A South Kensington'daki "Design 1900-Now" galerisinde sergilenmeye başladı.

Yeniden inşa sürecine dair detayların ise Stratford'daki V&A East Storehouse'da düzenlenecek küçük bir sergide inceleneceği bildirildi.

ETİKETLER
Müze Sosyal Medya YouTube
Sıradaki Haber
Soykırım destekçisi Coca-Cola'nın firmasına cinsiyet ayrımcılığı davası açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:27
Sahura mehter marşıyla uyandılar
08:03
Yerin 120 metre altında sahur sofrası
07:35
İspanya Kongresi'nde burka yasağı reddedildi
07:24
Yunanistan sığınmacıları AB dışına göndermek için sınır dışı merkezleri kuracak
07:09
Soykırım destekçisi Coca-Cola'nın firmasına cinsiyet ayrımcılığı davası açıldı
06:57
Lancet: Gazze'de can kaybı bildirilenden çok daha yüksek
Ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı
Ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ