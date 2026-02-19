Çok Bulutlu 0.5ºC Ankara
Independent 19.02.2026 06:41

ABD ile İran arasında savaş çanları çalıyor: Askeri harekât başlayabilir

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskiyle karşı karşıya. Trump yönetimine yakın kaynaklar, diplomasinin başarısız olması durumunda önümüzdeki haftalarda askeri harekatın başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD ile İran arasında savaş çanları çalıyor: Askeri harekât başlayabilir

Cenevre'de salı günü gerçekleştirilen dolaylı nükleer görüşmelerin ardından Axios'a konuşan Trump'ın danışmanlarından biri, başkanın ilerleme kaydedilememesinden dolayı oldukça öfkeli olduğunu ifade etti.

Danışman, "Trump'ın sabrı taşıyor. Çevresindeki bazı kişiler onu savaşa karşı uyarsa da önümüzdeki birkaç hafta içinde askeri müdahale olasılığını yüzde 90 olarak görüyorum" dedi.

Dev askeri yığınak ve ortak harekat planı

Bölgedeki askeri hareketlilik, olası bir operasyonun geçen yılki nokta atışı saldırılardan çok daha kapsamlı olacağına işaret etti.

ABD; iki uçak gemisi, onlarca savaş gemisi ve yüzlerce savaş uçağıyla Orta Doğu'daki varlığını en üst seviyeye çıkardı.

Kaynaklar, olası bir harekatın ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa yürütülen, haftalarca sürecek ve İran rejimi için varoluşsal bir tehdit oluşturacak çapta bir operasyon olacağını öngördü.

İsrailli yetkililerin birkaç gün içinde başlayabilecek bir savaş senaryosuna hazırlandığı belirtilirken, ABD tarafının hazırlıklar için biraz daha zamana ihtiyaç duyabileceği kaydedildi.

Pentagon'un, Trump'ın emir vermesi durumunda haftalar sürecek operasyonlar için tüm birimlerini teyakkuz haline getireceği bildirildi.

Cenevre görüşmelerinde kırmızı çizgiler aşılamadı

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, nükleer sorunun diplomasi yoluyla ya da "başka bir seçenekle" çözüleceğini vurguladı.

Cenevre'deki görüşmelerde bazı temel ilkelerde anlayış birliğine varılsa da Trump'ın belirlediği kırmızı çizgiler konusunda İran tarafının henüz geri adım atmadığı açıklandı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD'den gelen açıklamalara sert karşılık vererek, bölgeye gönderilen uçak gemilerini batırmakla tehdit etti.

Hamaney, "Dünyanın en güçlü ordusu bazen öyle bir tokat yer ki bir daha ayağa kalkamaz" diyerek meydan okudu.

Washington, İran tarafına somut bir teklifle dönmesi için iki haftalık bir süre tanıdı ancak diplomatik kanalların kapanması durumunda askeri seçeneğin devreye girmesi bekleniyor.

ABD ABD İran ilişkileri Donald Trump İran İran Nükleer Kriz İsrail
