Soykırım destekçisi Coca-Cola'nın firmasına cinsiyet ayrımcılığı davası açıldı

Coca-Cola Beverages Northeast şirketinin Eylül 2024'te Connecticut'ta yaklaşık 250 kadın çalışan için düzenlediği etkinlikle federal yasaları ihlal ettiği belirtildi.

Japon Kirin Holdings'e ait olan şirket, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

"Tersine ayrımcılık" iddiaları için erken bir test

New Hampshire federal mahkemesinde görülen dava, Trump yönetimi yetkililerinin Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) programının yasa dışı "tersine ayrımcılık" teşkil ettiği yönündeki iddiaları için erken bir sınav niteliği taşıyacak.

Trump, bu tür programların ayrımcı olduğunu ve liyakate dayalı karar alma sürecini aşındırdığını savunarak, DEI uygulamalarını hem hükümetten hem de özel sektörden silmek için agresif adımlar atacağını duyurmuştu.

ABD Eşit İstihdam Fırsatları Komisyonu (EEOC) Başkanı Andrea Lucas da dahil olmak üzere yönetim yetkilileri, benzer programları mercek altına alacak.

Komisyon halihazırda Nike ve Northwestern Mutual şirketlerini beyaz işçilere karşı ayrımcılık yaptıkları iddiasıyla soruştururken, geçen yıl 20 büyük hukuk firmasından DEI politikalarına ilişkin bilgi talep etmişti.

Ancak Coca-Cola şişeleyicisine karşı açılan bu dava, EEOC'nin doğrudan bir çeşitlilik programının yasa dışı olduğunu iddia ettiği ilk dava olarak kayıtlara geçecek.

Tüm çalışanlar için eşit erişim vurgusu

EEOC Vekil Genel Danışmanı Catherine Eschbach, erkekler gibi bir çalışan sınıfının işveren sponsorluğundaki herhangi bir etkinlikten dışlanmasının yasa dışı olduğunu ifade etti.

Eschbach, komisyonun kadın ve erkek tüm çalışanların işlerinin her alanına eşit erişimini sağlama konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti.

Dava dilekçesinde, söz konusu iki günlük ağ kurma etkinliğinin sosyal resepsiyon, ekip kurma egzersizleri ve eğlence aktiviteleri içerdiği, konuşmacılar arasında üst düzey bir Coca-Cola yöneticisinin de bulunduğu aktarıldı.

Şirketin, etkinliğe katılan kadın çalışanları normal iş görevlerinden muaf tuttuğu, ücretli izin kullanmalarını şart koşmadığı ve tüm otel masraflarını karşıladığı bilgisi paylaşıldı.