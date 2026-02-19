Çok Bulutlu 0.5ºC Ankara
Dünya
BBC 19.02.2026 06:32

İspanya'da genç dolandırıcı lüks otelde bir sente oda kiraladı

İspanyol polisi, bir otel rezervasyon sitesini hackleyerek geceliği bin euroya kadar ulaşan lüks odaları sadece bir sente kiralayan 20 yaşındaki bir genci tutukladı. Madrid'deki bir otelde konakladığı sırada yakalanan zanlının, farklı konaklamalar süresince 20 bin eurodan fazla borç biriktirdiği iddia ediliyor.

İspanya'da genç dolandırıcı lüks otelde bir sente oda kiraladı

Emniyet yetkilileri, zanlının ödeme onay sistemini değiştirerek bu suçu işlediğini ve yöntemin ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı.

Bir seyahat rezervasyon sitesinin şüpheli etkinliği bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma dört gün içinde tamamlandı. İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre, zanlı rezervasyonları yaparken kendi gerçek kimliğini kullandı.

Ödeme sistemine siber saldırı düzenlendi

Polis tarafından yapılan incelemede, zanlının ödeme sistemini sabote etmek için siber saldırı gerçekleştirdiği belirlendi.

Sisteme sadece bir sent tutarında ödeme emri girerek işlemin onaylanmasını sağladığı anlaşıldı.

İlk etapta işlemin sorunsuz bir şekilde yapıldığı görülse de usulsüzlük, ödeme platformunun otel işletmesine gerçek tutar olan 0,01 euroyu aktarmasıyla ortaya çıktı.

Ekipler, ihbardan dört gün sonra zanlıyı Madrid'deki otelde tespit ederek gözaltına aldı. Şahsın oteldeki son konaklamasının normal şartlarda 4 bin euro tuttuğu belirtildi.

Diğer otellerde de benzer yöntemler kullanıldı

Zanlının konaklamaları sırasında mini bar ürünlerini kullandığı ve diğer masrafları da ödemeden otelden ayrılmaya çalıştığı kaydedildi.

Emniyet güçleri, bu yöntemin başka otellerde de kullanıldığına dair bulgulara ulaştı ancak detaylı bilgi paylaşmadı.

Zanlının daha önce Kanarya Adaları'nda da benzer bir suç işlediği ve yine lüks bir otelde konakladığı sırada tutuklandığı bildirildi.

İspanya Siber Saldırı Euro
