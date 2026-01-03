Puslu 0.5ºC Ankara
AA 03.01.2026 20:20

ABD genelinde halk sokağa çıkmaya başladı: Venezuela ile savaşa hayır

ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı hava saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından, ABD'nin birçok şehrinde askeri müdahaleyi kınayan protesto gösterileri düzenleniyor.

ABD genelinde halk sokağa çıkmaya başladı: Venezuela ile savaşa hayır

Gösterileri organize eden gruplardan biri olan Answer Coalition tarafından yapılan basın açıklamasında, halkın yeni bir savaş istemediği vurgulandı.

Açıklamada, "Sokaklara çıkmalı ve başka bir sonsuz savaşa hayır demeliyiz! Bu ülke halkı yeni bir savaş istemiyor. Bir ABD savaşı, Venezuela halkı için ölüm ve yıkım getirecektir" ifadelerine yer verildi.

Önemli merkezlerde gösteriler düzenleniyor

Protestoların bugün öğleden sonra Chicago, New York'taki Times Meydanı ve Washington DC'deki Beyaz Saray önü başta olmak üzere, ülke genelindeki birçok eyalet meclisi ve belediye binası önünde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Maduro'nun New York'a getirilmesi bekleniyor

ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bugün New York'a getirilmesi ve Brooklyn'deki federal Metropolitan Tutukevi'ne (MDC) nakledilmesi bekleniyor.

İlk duruşma pazartesi günü yapılabilir

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Maduro, en erken pazartesi günü Manhattan'daki New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.

Maduro hakkında 2020 yılında açılan narko-terör davasına ek olarak, cumartesi günü açıklanan ve yeni suçlamaları içeren ek bir iddianame de mahkeme sürecine dahil edildi.

ABD Venezuela Nicolas Maduro Donald Trump
