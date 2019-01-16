İşlevi tamamlanan dev binaların hızlı şekilde yıkımı, altyapı projelerinde temel açmak ve maden ocakları için dinamit kullanarak patlatma yapan Mehmet Güler, dünya genelinde ilgi gören dev yapı yıkım işlerine bir yenisini daha ekledi.

1 ton patlatıcı kullandı

Irak'ın Süleymaniye kentinde, 2015 yılında 40 metre yüksekliğindeki 64 silo ve 55 metre yüksekliğindeki un fabrikasından oluşan dev yapıyı patlatarak uluslararası belgesellere konu olan Güler ve ekibi, Ürdün'ün Akabe kentinde de 9 metre çapında ve 45 metre yüksekliğindeki 75 siloyu patlatma işini üstlendi.

Tarımsal ürünlerin depolandığı dev yapıyı patlatmak için Ürdün'deki işverenin temin ettiği 1 ton patlayıcıyı kullanan Güler, ilk denemeyi 9 Ocak'ta yaptı.

Patlayıcı maddelerin gücünün yeterli basıncı sağlamaması nedeniyle Ürdün ordusundan temin edilen 260 kilogram patlayıcıyla 14 Ocak'ta ikinci denemeyi yapan Güler, binayı yerle bir ederek başarı sağladı.

Güler, dev siloları iki seferde patlatmanın da büyük bir başarı olduğunu söyledi.

"Bu patlatma bizim gelecekte yapacağımız işlere de referans olacak"

Uluslararası arenada patlatmanın büyük yankı bulduğunu dile getiren Güler, şunları anlattı:

"Yaptığımız işin riskinin ve büyüklüğünün farkındaydık. Böyle büyük bir patlatmayı başarıyla tamamladığımız için çok mutluyuz. Bu patlatma bizim gelecekte yapacağımız işlere de referans olacaktır."

Güler, Akabe'deki yapının yıkılması için kullanılan toplam 1 ton 260 kilogramlık patlayıcının, bir yapının yıkımı için kullanılan en yüksek patlayıcı miktarı olduğunu da belirtti.

Bu alanda literatüre girdi

Doğal gaz boru hattı yapımı için 2012 yılında Konya'da bin 800 metre uzunluğundaki hattı patlatarak "dünyanın en uzun patlatması" rekorunu kıran Güler, Osmangazi Köprüsü'nün ayakları için de denizin 26 metre altında patlatma yaparak bu alanda literatüre girmişti.

Kaynak: AA