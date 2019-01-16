Yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleriyle ülkesinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Jair Bolsonaro, vatandaşların silah sahibi olmasını kolaylaştıracak bir kararname imzaladı. Kararname 120 gün boyunca geçerli olacak, bu süreçte kararın Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Ülkede pek çok kişi, alınan kararın Brezilya'da yüksek seviyede olan şiddeti daha da kötüleştieceğinden korkuyor.

Ülkede 2017 yılında 64 bin cinayet yaşandı. Bu cinayetlerin 45 bininin silahlarla işlendiği biliniyor.

Jair Bolsonaro 1 Ocak 2019'da yemin edip göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada silah temin etmenin kolaylaştırılacağını söylemişti.

63 yaşındaki Devlet Başkanı, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "ülkede düzenin yeniden sağlanacağını" ve "iyi vatandaşın" kendini savunabilmesi için silah yasasının serbestleştirileceğini duyurmuştu.

Bolsonaro, kimin silah taşıyıp, kimin taşımaması gerektiği kararının tamamen subjektif olduğunu söylemişti.

Kaynak: Reuters, DW