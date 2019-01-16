Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, dün İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşması için yapılan oylama hakkında açıklama yaptı.

Barnier, İngiltere'nin kırmızı çizgilerinden vazgeçmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin, İngiltere ile başka bir Brexit anlaşması üzerinde tartışabileceklerini ancak anlaşmadaki İrlanda sınırı ile ilgili kısmın korunacağını söyledi.

Barnier, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından, "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı." dedi.

Brexit anlaşması reddedildi

Dün akşam İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması, 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

Oylama sonuçlarının ardından değerlendirme yapan Başbakan May, muhalefetin gensoru vermesi halinde yarın bunun görüşülebileceğini söyledi.

Parlamento ipleri eline aldı

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakere için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

Anlaşmanın reddiyle İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneğin masaya gelmesi bekleniyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: Reuters