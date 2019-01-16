Terör örgütü DEAŞ'ın işgali altındayken, sokağa dahi çıkamayan Suriyeli kadınlar, artık çalışma hayatına katılacak. Kadınlar, Türkiye'nin desteğiyle açılan meslek kursları sayesinde artık geleceğe güvenle bakıyor.

Fırat Kalkanı Harekatıyla özgürleştirilen Cerablus'ta hayat normale dönüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle açılan Halk Eğitim Merkezi'nde Suriyeli kadınlar birçok farklı alanda eğitim görüyor.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki derslere 50 Suriyeli kadın katılıyor. Kursiyerlere bilgisayar, kuaförlük ve dikiş-nakış eğitimi veriliyor. Ayrıca Türkçe dersleri de var.

Terör nedeniyle eğitimlerini tamamlayamayan kadınlar, şimdi yarım kalan hayallerinin peşinden koşuyor.

Cerablus Halk Eğitim Merkezi'nin bir de anaokulu var. Dersteyken Suriyeli kadınların gözleri arkada kalmıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler dersteyken Cerablus Halk Eğitim Merkezi'nin anaokulunda da çocukları eğitim görüyor. Burada çocuklar erken yaşta Türkçe öğreniyor.

Önümüzdeki dönemde kursun kapsamı genişleyecek. Ders ve öğrenci sayısı artacak.

Kaynak: TRT Haber