Başbakan Sanchez, Twitter hesabından "İspanyol hükümeti, İngiltere Parlamentosundaki olumsuz sonuçtan üzüntü duymaktadır. Anlaşma en iyi olasılık. Anlaşma olmayan bir çıkış AB için olumsuz, İngiltere için de bir felaket olur. İspanya her türlü olasılık üzerine çalışıyor ve önceliğini, vatandaşlarının ve oturum hakkı olan diğerlerinin haklarına verecek." açıklamasında bulundu.

El Gobierno lamenta el resultado negativo en el Parlamento británico. El Acuerdo es el mejor posible y una salida no ordenada sería negativa para la #UE y catastrófica para Reino Unido. España trabaja en medidas de contingencia y priorizará los derechos de ciudadanos y residentes — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 Ocak 2019

İspanya Dışişleri Bakanı Joseph Borrell de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olumsuz bir sonuç bekliyorduk ama bu kadar büyük farklı olmasını beklemiyorduk. Kötü bir haber ama buna göğüs germek gerek. İspanya her türlü olasılığa karşı hazır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA