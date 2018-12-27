2018, tüm dünyada olduğu gibi Güney Amerika ülkelerinde de krizlerin yaşandığı bir yıl oldu. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri ticaret savaşlarına karşı siper alırken, ülkelerindeki savaşlardan kaçan göçmenlere ve yaşadıkları trajediye gözlerini yumdu. Bölge, 2018 yılında atılan çok sayıda kritik siyasi adıma, ekonomik çöküşe hatta suikast girişimine sahne oldu.

Trump yönetiminin Venezuela’da Maduro yönetimini görevden uzaklaştırmak için ülke siyasetine ve ekonomisine yönelik attığı adımlar, karmaşaya yol açtı.

New York Times gazetesi, ABD yönetiminin Venezuela ordusundaki bazı muhalif askerleri yetkililerle ülkede gizli darbe görüşmeleri yapıldığını açıkladı.

Uluslararası alanda ses getiren bu haberin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya insansız hava aracıyla suikast girişiminde bulunuldu. Maduro ise suikast girişimine Washington’un öncülük ettiğini iddia ederek, yakında ülkesinde bir darbe girişiminde de bulunulabileceğini söyledi.

Ekonomik krizin pençesindeki Arjantin 2018 yılında IMF kredisi rekorunu kırdı

Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan Arjantin, para birimi peso’daki sert düşüşün ardından derin bir ekonomik krize sürüklendi. Yoksulluğa sürüklenen halk, takas pazarları kurdu. IMF, 57 milyar dolar ile tarihindeki en büyük krediyi Arjantin’e sundu.

Ülkenin 2018 G20 zirvesine ev sahipliği yapması, hâlihazırda gergin olan halkın sokağa çıkmasına neden oldu. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin politikaları ve ülkenin krizde olduğu bir dönemde G20 için harcama yapılması protesto edildi.

Ekonomik tedbir için 10 bakanlığı kapatan Arjantin’deki hükümet, IMF ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda 2019 yılı için de benzer adımları atmaya devam edecek.

Brezilya’da “Tropik Trump” Jair Bolsonaro ile yeni bir dönem başladı

Dünya genelinde aşırı sağcı partilerin yükselişinin son örneği, Brezilya oldu. 2018 yılı başkanlık seçimlerini, Sosyal Liberal Parti adayı Jail Bolsonaro kazandı.

Oyların yüzde 56’sını alan Bolsonaro, Twitter’ı çok sık kullanması ve Trump’a benzeyen açıklamaları nedeniyle dış basında Tropik Trump olarak anılmaya başladı.

Trump’ın da iş birliği mesajı verdiği Jail Bolsonaro, görevi süresince ülkedeki yolsuzluğa karşı çok sert önlemler alacağını açıkladı.

2018 yılında Kolombiya ve Venezuela arasında da gerginlik yaşandı

Venezuela’nın topraklarında teröristleri barındırarak, Birleşmiş Milletler’in 1373 sayılı kararını ihlal ettiğini iddia eden Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2019’dan itibaren Venezuela ile diplomatik ilişkilerini keseceklerini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda “Oligarşi ve medya, Bogota’dan durmaksızın yanlış bilgiler, nefret ve yalanlarla Venezuela’nın meşru Devlet Başkanını ve Bolivarcı Devrimi hedef alıyor” dedi.

İki ülke arasında yaşanan bu gerilimin, 2019 yılında devam etmesi bekleniyor.

Meksika’da şiddet olayları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

2018 yılının ilk 6 ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği açıklandı. Hükümet artan şiddet olayları nedeniyle önümüzdeki dönem için ulusal muhafız birlikleri oluşturulması önerisini sundu. Dünyanın en tehlikeli 10 şehrinden 5’inin yer aldığı Meksika’da, yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador döneminde iç güvenlik konusuna radikal önlemler alınması öngörülüyor.

2018'in son ayları göçmen kriziyle geçti

Ülkelerindeki iç savaş ve yoksulluktan kaçarak, yeni bir hayat kurma ümidiyle ABD'ye doğru yürüyen göçmenler, Meksika - ABD sınırında sıkışıp kaldı.

Ülkenin sınır kenti Tijuana'da göçmenlere göz yaşartıcı bombayla müdahale edildi. Meksika halkı ise göçmenlerin şehirde tutulmasını protesto etti.

Ne Trump’ın tehditleri ne de Meksika sınırındaki güvenlik güçlerinin gaz bombalı saldırıları, göçmenleri yolundan döndürmedi. Ancak sınırdaki göçmenlik başvurularının işlenme hızı ve göçmen sayısı dikkate alındığında, göçmen krizinin 2019 yılında da çözülebilmesi zor görünüyor.

Kaynak: TRT Haber