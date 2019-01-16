Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:00 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:19

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye dahil, Suriye’nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Lavrov, "Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede değerlendirilecek." ifadelerini kullandı. "Tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz" Lavrov, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, "Türkiye dahil, Suriye’nin komşuları ve tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." dedi. Kaynak: AA

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