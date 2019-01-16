İsrail yönetiminin Filistinli mahkumlara sistemli bir şekilde uyguladığı tecritten Kamil Hatib ve annesi de nasibini aldı.

Oğlunu büyük bir özlemle bekleyen anne, hapisten çıkacak oğlunu karşılama hazırlıkları dahi yaptı.

Durumu ağırlaştığında ise kızlarına, oğlu Kamil Hatib geldiğinde boynuna çiçeklerden bir demet asmalarını vasiyet etti.

Annesinin son anlarına yetişen Hatib, annesiyle 16 yıllık özlemini gidermeye çalıştı.

Kız kardeşleri ise annelerinin vasiyetini yerine getirerek, çiçek demetini kardeşlerinin boynuna astı.

Kaynak: Paltoday