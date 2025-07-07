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Dünya
AA 07.07.2025 23:21

UNRWA'dan Gazze için "ateşkes şimdi" çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi için "ateşkes şimdi" çağrısında bulundu.

UNRWA'dan Gazze için "ateşkes şimdi" çağrısı

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemesi sebebiyle "Gazze'ye abluka kaldırılsın" ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı insani felakete dikkati çeken UNRWA, "Gazze'deki insanlar için zaman bitiyor. Gazze'deki insanlar için yemek bitiyor. Gazze'deki insanlar için ilaç bitiyor. Gazze'deki insanlar için güvenli yerler bitiyor." uyarısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin el yazısıyla "Gazze ölüyor ateşkes şimdi" ifadeleri paylaşıldı.

BM: İsrail'in Gazze'de mart ayında ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişi yerinden edildi
BM: İsrail'in Gazze'de mart ayında ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişi yerinden edildi

Lazzarini, Gazze'de "1500'den fazla sağlık çalışanının" ve "insani yardım almak isteyen 600'den fazla insanın" öldürüldüğünü aktarırken, "iki ölüm arasında zalimce bir seçim" değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA, Gazze için "binlerce tır dolusu yardımın beklediğini ve Gazze'nin tamamına yetecek kadar gıdalarının bulunduğunu" duyurdu.

Gazze'de, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 57 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ve uyguladığı ablukayla 2 Mart'tan sonra bölgeye "bir buğday tanesinin" dahi girişine izin vermeyen İsrail, dünya tarihinin gördüğü en büyük insanlık felaketlerinden birine yol açtı.

Tüm sınır kapıları kapalı tutuluyor

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye girişi engellenirken, sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 758’e, yaralananların ise 5 bin 5’e çıktı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Washington'a uçan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmenin de ateşkes konusunda önemli gelişmelere yol açması bekleniyor.

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