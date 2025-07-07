Az Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.07.2025 22:58

BM: İsrail'in Gazze'de mart ayında ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in mart ayında Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişinin birkaç kez yerinden edildiğini bildirdi.

BM: İsrail'in Gazze'de mart ayında ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişi yerinden edildi
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu gıdaya ulaşmaya çalışırken Filistinlilerin yine öldürüldüğünü bildiren Dujarric, sahadaki ortaklarının hastanelerin dolup taştığını ve çoğu hastanın gıdaya ulaşmaya çalışırken vurulduğunu gördüğünü aktardı.

Dujarric, "Sivillerin öldürülmesini net bir şekilde kınıyoruz." diyerek, aynı zamanda Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Gazze'de her 3 kişiden 1'inin günlerdir yemek yemediği bilgisini verdiğini söyledi.

Bunun çok daha fazla sayıda kişiyi açlıktan ölüm riskine ittiğine dikkati çeken Dujarric, İsrailli yetkililerin insani yardım dağıtımının sağlanması için tüm geçiş noktalarını açması ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas: İsrail Gazze'de aç bırakmanın yanı sıra susuz bırakmayı da silah olarak kullanıyor
Hamas: İsrail Gazze'de aç bırakmanın yanı sıra susuz bırakmayı da silah olarak kullanıyor

Mart ayından bu yana 700 bin kişi çok kez yerinden edildi

Dujarric, İsrail'in aynı zamanda 4 aydır Gazze'ye yakıt girişine izin vermediğini anımsatarak, BM'nin elindeki tüm yakıtı hayat kurtarmaya yönelik girişimlere kullandığını ifade etti.

Hizmet sağlayıcıların yakıtlarının tükenmek üzere olduğunun altını çizen Dujarric, "Yakıtın olmaması ambulans olmaması, hastaneler için elektrik olmaması ve kimse için temiz su olmaması anlamına gelir." uyarısında bulundu.

Dujarric, yakıtın Gazze'de "hayatta kalmak için can damarı" işlevi gördüğünü belirterek, gecikme olmaksızın Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

İsrailli yetkililerin dün bir "tahliye emri" daha yayımladığını aktaran Dujarric, İsrail'in mart ayında Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişinin birkaç kez yerinden edildiğini bildirdi.

Dujarric, bu kişilerin gidecek güvenli yeri olmadığını yineledi.

İsrailli yetkililerin insani yardım girişimlerini de engellemeye devam ettiğini, dün BM'nin 8 yardım girişiminden 3'ünü doğrudan reddettiklerini belirten Dujarric, engelsiz yardım erişiminin acilen sağlanması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Lübnan Başbakanı: İsrail’in geri çekilmesi ile silahların toplanması eş zamanlı olmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:21
İran, İsrail'in saldırılarında can kaybının bin 100'e yükseldiğini duyurdu
22:58
Lübnan Başbakanı: İsrail’in geri çekilmesi ile silahların toplanması eş zamanlı olmalı
21:51
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 tutuklama
21:45
Şırıngalı çikolatadan ölen öğrencinin davasında 5 sanığa ceza
21:27
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki
21:46
Alman basını: Ukrayna Almanya’ya ihtiyaç duyduğu silah ve ekipmana ilişkin liste sundu
Han Yunus’taki yerinden edilmiş Filistinliler zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor
Han Yunus’taki yerinden edilmiş Filistinliler zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da metrobüs yangını
İstanbul'da metrobüs yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ