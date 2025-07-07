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Dünya
AA 07.07.2025 21:22

Alman basını: Ukrayna Almanya’ya ihtiyaç duyduğu silah ve ekipmana ilişkin liste sundu

Alman basınında, Rusya ile savaşan Ukrayna’nın Almanya’ya ihtiyaç duyduğu silah ve ekipmana ilişkin liste sunduğu ileri sürüldü.

Alman basını: Ukrayna Almanya’ya ihtiyaç duyduğu silah ve ekipmana ilişkin liste sundu
[Fotograf: Reuters]

Bild gazetesinin haberine göre, Ukrayna’nın Alman hükümet yetkililerine hava savunma, zırhlı araç ve elektronik harp konusunda somut ihtiyaç duyulan silah ve ekipmana ilişkin liste verdi.

Buna göre listede, hava savunma sistemi konusunda Iris-T tipi dört ateşleme ünitesinin yanı sıra Iris-T SLM için 1500 füze ve Iris-T SLS için de 500 füze yer aldı.

Ayrıca Ukrayna, Rus insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma için 200 bin adet 40 milimetre uçaksavar mühimmatı istedi.

Ukrayna yönetimi, asker ve ekipman taşımak için de Almanya'dan mayına karşı korumalı 1000 araç, 200 paletli zırhlı araç, 20 ila 30 WiSENT tipi zırhlı muharebe destek aracı, 30 mayın temizleme aracı ile özel kuvvetleri taşımak için 200 arazi aracı talep etti.

Almanya'dan Rusya'nın ordusuna karşı elektronik savaş alanında destek de isteyen Kiev yönetiminin listesinde İHA'lara karşı 1000 GPS karıştırıcı ile 200 mobil yer radarı yer aldı.

Haberde, Almanya’da göreve gelen yeni hükümetin Ukrayna’ya sağlayacağı askeri desteğe ilişkin kamuoyuna bilgi vermediğine işaret edilerek, ortaya çıkan bu listenin Kiev yönetiminin ihtiyaçlarını gösterdiği aktarıldı.

Askeri ve sanayi çevrelerinin bu listenin varlığını doğruladığı belirtilen haberde, Almanya Savunma Bakanlığının ise buna ilişkin sorulara yanıt vermediği kaydedildi.

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