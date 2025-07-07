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Dünya
AA 07.07.2025 18:22

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 744 dönüm araziye el koydu

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ın doğusunda 744 dönüm araziye el koyduğu belirtildi.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 744 dönüm araziye el koydu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in "devlet arazileri" adı altında yaptığı yeni duyuruya göre Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir ile Cebıt köylerinde 744 dönüm araziye el koyduğu ifade edildi.

İsrail'in daha fazla Filistin toprağı işgal etmek için "devlet arazisi" terimini kullandığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bu yeni duyuruyla 2015 yılında Mugayyir köyü arazisinde kurulan Malachei Hashalom kaçak yerleşim biriminin bulunduğu araziyi hedef aldığı aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, mevcut hükümetini kurduğu dönemde Malachei Hashalom’daki işleri düzene koyacağına dair yaptığı açıklama yeniden hatırlatıldı.

Bu son işgalle, İsrail'deki mevcut hükümetin 2023 başında kurulmasından bu yana "devlet arazisi" iddiasıyla el koyduğu alanın toplam 25 bin 824 dönüme ulaştığı belirtildi.

Komiteye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım başlatmasıyla eş zamanlı Batı Şeria'daki saldırılarını da artırdığı Ekim 2023'ten bu yana, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile ordu, yaklaşık 30 Filistinli bedevi topluluğu yerinden etti.

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