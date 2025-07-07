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Dünya
AA 07.07.2025 16:51

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Er ya da geç KKTC'nin tanınması gerekir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın kuzeyinde bir yapı, bir gerçek ve insanların yaşadıkları bir düzen bulunduğunu belirterek, "Er ya da geç KKTC'nin tanınması gerekir" açıklamasını yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Er ya da geç KKTC'nin tanınması gerekir
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde bir araya gelen Tatar ve Cuellar'ın, başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 16-17 Temmuz tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek 5+1 formatındaki genişletilmiş görüşme olmak üzere Kıbrıs meselesiyle ilgili konularda görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.

Kabulün ardından basın toplantısı düzenleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'a yapıcı bir yaklaşımla gideceklerini söyleyerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), KKTC'den emlak alanlara yönelik yürüttüğü tutuklama eylemlerinden duydukları rahatsızlığı bir kez daha Şahsi Temsilci Cuellar'a ilettiklerini dile getirdi.

Tatar, Azerbaycan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde birçok devlet başkanı ile görüşmesinde KKTC'nin pozisyonunu anlattığını aktararak, "Artık bu saatten sonra eskiye dönüş ve federal çatı altında bir ortaklık bizi çok geriye götürür. Egemen eşit, eşit uluslararası statü ile formüle edilen iki devletli yeni siyasetin başarılı olması için birlik ve beraberliğimiz önemlidir." diye konuştu.

Kıbrıs'ın kuzeyinde bir yapı, bir gerçek ve insanların yaşadıkları bir düzen bulunduğuna işaret eden Tatar, iki devletlilik gerçeğinin giderek kabul görmeye başladığını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs'ta mevcut olan iki yapının bundan sonra birleşmesinin mümkün olmadığına da değinerek, şunları kaydetti:

"Er ya da geç KKTC'nin tanınması gerekir. 'Yarın sabah tanıyın' demiyorum ama er veya geç bunu yapmaları gerekir. Burada bir Kuzey Kıbrıs Devleti vardır. Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Belki Kuzey'deki devlet şu anda çeşitli sebeplerden dolayı tanınmıyor. Ama bizim gerçeğimiz buradadır."

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