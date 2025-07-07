Lübnan Başbakanı: İsrail’in geri çekilmesi ile silahların toplanması eş zamanlı olmalı

Başbakan Selam, Hükümet Sarayında ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Barrack'ın görüşmek için Hükümet Sarayına girdiği sırada Beyrut semalarında uçan İsrail insansız hava aracı (İHA) sesleri duyuldu.

Görüşmenin ardından basın açıklaması düzenleyen Selam, "(Atılacak) adımlar İsrail’in geri çekilmesi ile silahların toplanması eş zamanlı olmalı. Barrack ile yaptığımız görüşmeler bakanlar kurulu bildirisinde teyit edilen Lübnan’ın sabit ilkeleri üzerinden yürütülüyor." dedi.

Başbakan Nevvaf Selam, hükümetin bakanlar kurulu bildirisindeki taahhütlerine bağlı olduğunu, İsrail ordusunun tüm Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin, saldırıların durdurulmasının ve yeniden inşanın başlatılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Barack’ın, İsrail’in çekilmesi ve ateşkes anlaşmasına dönüş için bir dizi fikir getirdiğini aktaran Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da ABD'li yetkiliye mevcut duruma ilişkin bir gözlem listesi teslim ettiğini kaydetti.

Hizbullah’ın silahlarının nasıl toplanacağına dair bir soruya yanıt olarak Selam, “Bilgim odur ki (Hizbullah Genel Sekreteri) Naim Kasım Taif Anlaşması’na ve saldırıların durdurulmasına bağlıdır." diyerek Hizbullah'ın silah bırakacağına dair inancını ifade etti.

Selam ayrıca, Hizbullah, Lübnan devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve milletvekilleri bakanlar kurulu bildirisinde oy kullandı, güneyde ve Bekaa’da gerçekleşen insansız hava aracı saldırıları ve diğer saldırılar ise herkes tarafından kınanmıştır, bu saldırıları durdurmak için Arap ve uluslararası diplomatik desteği harekete geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

ABD'li yetkili Barrack ile müzakere mekanizmasına ilişkin herhangi bir üçlü yapı (Cumhurbaşkanlığı-Meclis Başkanlığı-Başbakanlık) olmadığını, kararların Bakanlar Kurulunda alınacağına işaret etti.

Başbakan Selam şöyle devam etti:

“Lübnan, saldırıların durdurulması için koordinasyon komitesinin yeniden canlandırılmasını ve 1701 sayılı kararın uygulanmasını talep etti. İlettiğimiz gözlemler incelenecek ve bize geri dönüş yapılacak."

ABD'li Barrack görüşmesi sonrası Hükümet Sarayından açıklama yapmadan ayrılarak Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile bir araya geldi.

Bakan Recci X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan halkının, devletinin yetki ve egemenliğinin tüm toprakları üzerinde tesis edilmesi konusundaki beklentilerini aktardığını belirtti.

Recci ayrıca, Lübnan'ın yeniden inşa, istikrar ve ekonomik toparlanma açısından Barrack'ın ABD yönetimi adına yaptığı girişimlerden dolayı teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack gün içinde Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.