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Dünya
AA 07.07.2025 23:10

İran, İsrail'in saldırılarında can kaybının bin 100'e yükseldiğini duyurdu

İran, İsrail'in 12 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere bin 100'e çıktığını duyurdu.

İran, İsrail'in saldırılarında can kaybının bin 100'e yükseldiğini duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Said Ohedi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında can kaybı sayısının bin 100'e ulaştığını, bunlardan bin 60'ının ülke genelindeki törenlerle toprağa verildiğini açıkladı.

Ohedi, "Bu şehitlerden 126'sı kadın, 41'i ise İsrail'in saldırısına uğrayan masum çocuklardır." dedi.

Saldırılarda ülke genelinde yaklaşık 5 bin 600 kişinin yaralandığını aktaran İranlı yetkili, 160 yaralının da hastanelerde halen tedavi gördüğünü kaydetti.

İran Sağlık Bakanlığı 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam can kaybının 935'e yükseldiğini bildirmişti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

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