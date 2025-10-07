Çok Bulutlu 16ºC Ankara
TRT Haber 07.10.2025 08:19

Uluslararası desteği kaybeden İsrail yalnızlaşıyor

Gazze Şeridi’ni 2 yıldır yerle bir eden, 67 binden fazla Filistinliyi katleden soykırımcı İsrail, uluslararası arenada giderek yalnızlaşıyor. Sokaklardaki öfke, hem Batılı liderleri, hem de Batı medyasını harekete geçmeye zorladı.

Uluslararası desteği kaybeden İsrail yalnızlaşıyor

Hastaneler, okullar, yardım dağıtım merkezleri... Katil İsrail Gazze Şeridi’ndeki soykırımda sınır tanımadı.

İsrail’in iki yıldır süren soykırımı boyunca gözlerin çevrildiği en önemli adreslerden biri de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi oldu. Bu süreçte birçok toplantı gerçekleştirildi ancak bunlardan hiçbiri kalıcı bir çözüm yolunda somut bir adım doğurmadı.

Katil Netanyahu BM kürsüsünde protesto edildi
Katil Netanyahu BM kürsüsünde protesto edildi

BM'nin çözümsüzlüğüne inat, on binlerin Gazze'ye desteği, yüz binlere dönüştü.

Sokaklarda İsrail'e karşı büyüyen öfkeye, liderler de sessiz kalamadı.

7 Ekim’den bu yana Tel Aviv yönetimine destek veren ülkeler Gazze’deki soykırım karşısında bir bir tavır değişikliğine gitmeye başladı.

Norveç, İrlanda ve İspanya'dan "Filistin" adımı: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
Norveç, İrlanda ve İspanya'dan "Filistin" adımı: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?

Başta İspanya, İrlanda ve Norveç olmak üzere çok sayıda ülke, katil Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrini yerine getireceğini duyurdu.

Bolivya, Tel Aviv ile diplomatik ilişkilerini kesti. 8 ülke, İsrail büyükelçisini geri çağırdı.

İspanya, Kolombiya ve Slovenya katil İsrail'e yaptırım uyguladı. Slovenya, Netanyahu'yu "istenmeyen adam" ilan etti.

Kamuoyu baskısı büyüdükçe, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı da arttı. İlk adım İspanya’dan geldi.

Filistin'i tanıma kararları neyi değiştirir?
Filistin'i tanıma kararları neyi değiştirir?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yaklaşırken ülkelerden peş peşe açıklamalar geldi. İngiltere, Avusturya ve Kanada, Filistin’i resmen devlet olarak tanıdıklarını duyurdu. Bu gelişme, özellikle Londra’nın İsrail’e bakışında önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor.

 

80'inci BM Genel Kurulu sırasında, başta Fransa, Portekiz ve Danimarka olmak üzere 20 ülke Filistin'i tanıdı.

Katil Netanyahu BM Genel Kurulu’nda protesto edildi. Boş salona hitap etti, yalanlarını sıraladı.

Batı medyasının İsrail yanlısı haberciliği mağdur ve failin yerini değiştiriyor
Batı medyasının İsrail yanlısı haberciliği mağdur ve failin yerini değiştiriyor

Batı medyası da söylem değişikliğine gitti. Aylarca Gazze’deki katliamda İsrail’den yana tavır alan medya sonunda gerçekleri görmeye başladı.

Gazeteler, sayfalarında soykırıma yer verdi.

Dün Filistin'i suçlayıp, İsrail'i sorgusuz sualsiz destekleyenler, Gazze'deki soykırıma karşı daha fazla kayıtsız kalamadı. 

Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
