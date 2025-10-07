Çok Bulutlu 16ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 07.10.2025 07:35

İsrail Gazze'de 254 gazeteciyi katletti

Soykırımcı İsrail, katliamlarını gizlemek için her yola başvuruyor. Vahşeti dünyaya duyuran gazetecileri hedef alıyor. Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 254 basın mensubunu acımasızca öldürdü.

İsrail Gazze'de 254 gazeteciyi katletti

Bir kameranın tozlu merceğinden aktardılar soykırımı. Son nefesleri olduğunu bilmeden haykırdılar dünyaya...

254 gazeteci dünyanın gözü önünde katledildi.

 

İsrail saldırılarında kiminin ailesi parçalandı..
Kimi uzuvlarını kaybetti.
Kimi de birlikte görev yaptığı meslektaşının can verdiği ana tanık oldu.

 

Katil İsrail, Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi
Katliamı belgelemek için sahadaydılar. Birçoğu görevi başında öldürüldü.

 

Katliamı belgelemek için sahadaydılar. Birçoğu görevi başında öldürüldü.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin raporuna göre soykırımcı İsrail, 2024'te en çok gazeteci öldüren ülke oldu.

Geçen yıl öldürülen gazetecilerin yüzde 70'i Gazze'de görev başında iken İsrail tarafından katledildi.

 

 

 

İsrail, gazetecileri katletmekle de kalmıyor, onları alıkoyuyor, ofislerini kapatıyor, ekipmanına el koyuyor. Ancak medyayı susturamıyor.

 

Gazze'deki gazeteciler, imkansızlıklar içinde İsrail'in suçlarını belgelemek ve dünyaya duyurmak için çalışıyor. 

Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
