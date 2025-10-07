İsrail Gazze'de 254 gazeteciyi katletti

Bir kameranın tozlu merceğinden aktardılar soykırımı. Son nefesleri olduğunu bilmeden haykırdılar dünyaya...

254 gazeteci dünyanın gözü önünde katledildi.

İsrail saldırılarında kiminin ailesi parçalandı..

Kimi uzuvlarını kaybetti.

Kimi de birlikte görev yaptığı meslektaşının can verdiği ana tanık oldu.

Katliamı belgelemek için sahadaydılar. Birçoğu görevi başında öldürüldü.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin raporuna göre soykırımcı İsrail, 2024'te en çok gazeteci öldüren ülke oldu.

Geçen yıl öldürülen gazetecilerin yüzde 70'i Gazze'de görev başında iken İsrail tarafından katledildi.

İsrail, gazetecileri katletmekle de kalmıyor, onları alıkoyuyor, ofislerini kapatıyor, ekipmanına el koyuyor. Ancak medyayı susturamıyor.

Gazze'deki gazeteciler, imkansızlıklar içinde İsrail'in suçlarını belgelemek ve dünyaya duyurmak için çalışıyor.