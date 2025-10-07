Çok Bulutlu 16ºC Ankara
TRT Haber 07.10.2025 07:13

Katil İsrail 2 yıldır her gün Gazze'ye ölüm yağdırıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze soykırımında iki yıl geride kaldı. Katil İsrail, her gün Gazze'ye ölüm yağdırdı. 67 binden fazla Filistinliyi katletti. Çocukları anne-babasız, anne-babaları da evlatsız bıraktı. Filistinlileri hem bombalarla hem de silah olarak kullandığı açlıkta öldürdü.

İki yıl boyunca her gün Gazze’den feryatlar yükseldi. İsrail, 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’ye ölüm yağdırdı.

İsrail’in iki yıldır devam eden soykırımı, Gazze’yi yerle bir etti. Konutların yüzde 92’si yıkıldı veya hasar gördü. 38 hastane ve 125 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 165 eğitim kurumu, 835 cami ve 3 kilise yıkıldı.

Soykırımcı İsrail'in 2 yılda hafızalara kazınan katliamları
Soykırımcı İsrail'in 2 yılda hafızalara kazınan katliamları

2 binden fazla aile yok oldu

Dünyanın gördüğü en büyük katliamlardan birine imza atan soykırımcı İsrail ordusu, 67 binden fazla Filistinliyi öldürdü. 2 bin 700 aile tamamen yok edildi. Yaklaşık 170 bin Filistinli yaralandı.

Katledilenlerin 20 bini bebek ve çocuk… Binlercesi ampute edildi. 50 bine yakın çocuk, ebeveynlerinden en az birini kaybetti.

Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli kayıp; pek çoğunun enkaz altında olduğu düşünülüyor.

Açlığı silah olarak kullandı

İsrail, Gazze Şeridi’ne yardımların girişini engelleyerek hayatta kalanları da açlığa mahkum etti. Yetersiz beslenme nedeniyle 500’e yakın Filistinli yaşamını yitirdi. Yüz binlerce Gazzeli ise açlık sınırında hayatta kalmaya çalışıyor.

Soykırımcı İsrail, uluslararası tepkiler üzerine sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri de ölüm tuzağına çevirdi; katliam yaptı. 27 Mayıs’tan bu yana bu noktalarda 2 bin 570’ten fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 19 bin kişi yaralandı.

İsrail ayrıca Gazzelileri evlerinden kopardı. 2 milyon Gazzeli en az bir kez yerinden edildi. Binlercesi hâlâ bilinmezliğe sürükleniyor.

Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
