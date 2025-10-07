Çok Bulutlu 16ºC Ankara
TRT Haber 07.10.2025 06:46

Soykırımcı İsrail'in 2 yılda hafızalara kazınan katliamları

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde 2 yıldır hiçbir ayrım gözetmeksizin katliam yaptı. Sadece sivil yerleşim yerlerini değil okulları, hastaneleri, ibadethaneleri hatta mülteci kamplarını vurdu. 66 binden fazla Filistinliyi öldürdü.

Soykırımcı İsrail'in 2 yılda hafızalara kazınan katliamları

Katliamcı İsrail, 17 Ekim 2023'te, savaş uçaklarıyla, EI-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırdı.
Bombardımanda 500'den fazla Filistinliyi katletti.

Soykırımcı İsrail, aynı gün Gazze'deki tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi’ni de hedef aldı. Saldırıda, 20 kişi hayatını kaybetti.

Sivil katliamları katlanarak arttı

İsrail, 31 Ekim 2023 tarihinde de, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı.
3 gün süren bombardımanda, bin Filistinli katledildi.

Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Felah Okulu da hafızalara kazınan katliam noktalarından biriydi...

Kasım 2023'te İsrail ordusunun iki saldırısında 200'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi...

 

 

İsrail, 29 Şubat 2024'te Gazze kentinin güneyinde, Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinli sivilleri havadan ve karadan hedef aldı.

Savaş uçakları ve tanklar ateş açtı. Katliamda 120 kişi hayatını kaybetti, 700’den fazla kişi de yaralandı.

 

 

Aynı gün güvenli bir bölgeye gitme umuduyla annesinden ayrılan 6 yaşındaki Hind Receb de katil İsrail'in kurbanı oldu.

Ailesinden 6 kişiyle birlikte aynı araçta katledildi. Son sözleri yürekleri dağladı.

Soykırımcı İsrail güçleri, 8 Mart 2024'te, Gazze kentindeki Şifa Hastanesini de kuşattı. 14 gün süren kuşatmada 400 Filistinli öldürüldü.

Katil İsrail, 1 Nisan 2024'te bir kez daha vicdanları yaraladı.Hedefte bu kez Dünya Merkezi Mutfağı çalışanları vardı. Yedi gönüllü hayatını kaybetti.

8 Haziran 2024'te katliamın adresi ise Deyr el-Belah kentindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ydı. Filistinli gibi giyinen İsrail askerleri 2 sivil araçla kampa girdi. Katliamda 274 Filistinli yaşamını yitirdi, 698 kişi yaralandı.

