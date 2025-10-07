Soykırımcı İsrail'in 2 yılda hafızalara kazınan katliamları

Katliamcı İsrail, 17 Ekim 2023'te, savaş uçaklarıyla, EI-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırdı.

Bombardımanda 500'den fazla Filistinliyi katletti.

Soykırımcı İsrail, aynı gün Gazze'deki tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi’ni de hedef aldı. Saldırıda, 20 kişi hayatını kaybetti.

Sivil katliamları katlanarak arttı

İsrail, 31 Ekim 2023 tarihinde de, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı.

3 gün süren bombardımanda, bin Filistinli katledildi.

Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Felah Okulu da hafızalara kazınan katliam noktalarından biriydi...

Kasım 2023'te İsrail ordusunun iki saldırısında 200'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi...

İsrail yardım almaya gidenleri vurdu…



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. pic.twitter.com/TOywMUGVt3 — TRT HABER (@trthaber) February 29, 2024

İsrail, 29 Şubat 2024'te Gazze kentinin güneyinde, Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinli sivilleri havadan ve karadan hedef aldı.

Savaş uçakları ve tanklar ateş açtı. Katliamda 120 kişi hayatını kaybetti, 700’den fazla kişi de yaralandı.

"Tank çok çok yakınımda...

Lütfen gel beni al lütfen..."



Filistin Kızılayı kendisini kurtarmaları için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli Hind'in yeni ses kaydını yayınladı. Küçük Hind, son ana kadar dua etti… pic.twitter.com/Nm27fWgNWt — TRT HABER (@trthaber) February 19, 2024

Aynı gün güvenli bir bölgeye gitme umuduyla annesinden ayrılan 6 yaşındaki Hind Receb de katil İsrail'in kurbanı oldu.

Ailesinden 6 kişiyle birlikte aynı araçta katledildi. Son sözleri yürekleri dağladı.

Soykırımcı İsrail güçleri, 8 Mart 2024'te, Gazze kentindeki Şifa Hastanesini de kuşattı. 14 gün süren kuşatmada 400 Filistinli öldürüldü.

Katil İsrail, 1 Nisan 2024'te bir kez daha vicdanları yaraladı.Hedefte bu kez Dünya Merkezi Mutfağı çalışanları vardı. Yedi gönüllü hayatını kaybetti.

8 Haziran 2024'te katliamın adresi ise Deyr el-Belah kentindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ydı. Filistinli gibi giyinen İsrail askerleri 2 sivil araçla kampa girdi. Katliamda 274 Filistinli yaşamını yitirdi, 698 kişi yaralandı.