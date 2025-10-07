Açık 12.2ºC Ankara
AA 07.10.2025 00:33

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri: Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım

Mescid-i Aksa'nın 85 yaşındaki İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in kendisi hakkında üçüncü kez Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararı aldığını belirterek karara tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri: Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım
[Fotograf: AA]

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail'in kendisi hakkında verdiği 6 ay süreyle giriş yasağı kararıyla üst üste üçüncü defa Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararı aldığını söyledi.

İsrail'in yasağı uzatma kararına ilişkin Sabri, "Bu karar, zulüm ve keyfi olmakla birlikte ibadet özgürlüğüne de aykırıdır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkilerine karşı bir saldırıdır." dedi.

Sabri, İsrail'in önceki yasağının ağustos ayının sonunda bittiğini, son yasağın 28 Eylül'de başladığını ve 28 Mart 2026'da biteceğini ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır Mescid-i Aksa'dan uzak kaldığını vurgulayan Sabri, "Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Mescid-i Aksa’dan uzak kalmadım." ifadelerini kullandı.

Kudüs Yüksek İslam Konseyi ise Sabri hakkında alınan kararın "ciddi ve kabul edilemez bir ihlal" olduğunu vurgulayarak bunun "dini ve siyasi açıdan tehlikeli bir karar" olduğunu kaydetti.

Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in Mescid-i Aksa'ya girişi yasağı da İsrail tarafından ağustos ayında 6 ay süreyle uzatılmıştı.

Mescid-i Aksa
