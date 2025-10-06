Açık 12.2ºC Ankara
AA 06.10.2025 21:54

İşgalci İsrail, Yahudilerin bayramı nedeniyle El Halil'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin merkezindeki bazı Filistin mahallelerinde Yahudilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) öncesi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İşgalci İsrail, Yahudilerin bayramı nedeniyle El Halil'de sokağa çıkma yasağı ilan etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu, pazartesi akşamı El-Halil’in kapalı bölgesinde yer alan bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlü olarak bildirdi ancak yasağın ne zaman sona ereceğini henüz belirtmedi." dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, bugün yaptığı güvenlik değerlendirme toplantısının ardından, Sukot Bayramı süresince (6–13 Ekim) askerlerin hazır olma seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatı verdiğini duyurdu.

Öte yandan El-Halil kentindeki İbrahim Cami sorumlusu Mutez Ebu İsnine, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Çardaklar Bayramı dolayısıyla camiyi çarşamba ve perşembe günleri tamamen kapatma kararı aldığını" belirtti.

İsrailli fanatik gruplar, geçen günler boyunca Sukot Bayramı bahanesiyle Aksa'ya da kapsamlı baskınlar düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Yahudilerin üç büyük bayramının sonuncusu olan Sukot Bayramı, bu yıl 6 Ekim'de başlıyor ve bir hafta sürüyor.

Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

Batı Şeria
