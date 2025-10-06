Açık 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, TRT Haber 06.10.2025 23:14

Halep'te SDG Suriye güçlerine saldırdı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Halep'te SDG Suriye güçlerine saldırdı
[Fotograf: İHA]

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.


Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Halep Valiliği: Diyalog için kapı hala açık

Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Savunma ve İçişleri Bakanlıklarıyla doğrudan temas halinde sahadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Hükümet sabırlı davranmaya ve 10 Mart anlaşmasına bağlı kalmaya gayret etti ve diyalog için kapı hala açık." denildi.

ETİKETLER
Son Dakika Suriye
Sıradaki Haber
Suriye'de Halk Meclisi seçim sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:37
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
00:36
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı
00:35
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri: Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım
00:27
Milli S/İHA'lar art arda havalanıp 3 ayrı görev icra etti
00:32
ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harika birisi
22:06
Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Meteoroloji'den 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
Meteoroloji'den 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Milli S/İHA'lar art arda havalanıp 3 ayrı görev icra etti
Milli S/İHA'lar art arda havalanıp 3 ayrı görev icra etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ