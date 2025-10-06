Halep'te SDG Suriye güçlerine saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

"Askeri tırmanışa niyetimiz yok"



Halep Valiliği: 10 Mart mutabakatına bağlı kalmaya gayret ettik, diyalog için kapı hala açık. Çatışmaları durdurmak için çabalıyoruz. https://t.co/4ocYRiO6TP pic.twitter.com/cfp2UsJKRd — TRT HABER (@trthaber) October 6, 2025

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Halep Valiliği: Diyalog için kapı hala açık

Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Savunma ve İçişleri Bakanlıklarıyla doğrudan temas halinde sahadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Hükümet sabırlı davranmaya ve 10 Mart anlaşmasına bağlı kalmaya gayret etti ve diyalog için kapı hala açık." denildi.