AA 06.10.2025 21:50

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde topçu atışları duyuldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde topçu atışları duyulduğunu ve bunun tesisteki nükleer güvenlik riskini artırdığını duyurdu.

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde topçu atışları duyuldu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşıma göre, Ajans Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut duruma ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, UAEA ekibinin, Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde yakınlarında topçu atışları duyduğunu, bazılarının tesise 1,25 kilometre mesafeye düştüğünü kaydetti.

UAEA Başkanı Grossi, bu durumun, yaklaşık iki haftadır tesis dışından elektrik almayan santraldeki nükleer güvenlik riskini artırdığını vurguladı.

Ukrayna
