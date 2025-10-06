Açık 13.7ºC Ankara
AA 06.10.2025 21:46

Everest Dağı'nın doğusundaki kar fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında hafta sonu meydana gelen kar fırtınası nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Everest Dağı'nın doğusundaki kar fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AFP]

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çinghay eyaletine bağlı Haybey Tibet Özerk İli'nin Laohugou bölgesinde fırtınadan etkilenen bir yürüyüşçünün beden ısısının düşmesi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede devam eden kar yağışının arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığı, ekiplerin şimdiye kadar 137 yürüyüşçüyü güvenli şekilde tahliye ettiği kaydedildi.

Everest'te mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Öte yandan fırtına nedeniyle Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında mahsur kalan yaklaşık 1000 kişiyi kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

People's Daily'nin haberine göre, şu ana kadar 350 dağcı tahliye edilirken kurtarma ekiplerinin temasta olduğu 200 dağcı da güvenli bölgelere ulaştırılmaya çalışılıyor.

Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı şehrinin Tingri ilçesinin yerel yetkilileri, bölgede yüzlerce köylü kurtarma görevlisinin kardan kapanan dağ yollarını açmak üzere seferber olduğunu bildirdi.

Tibet Kültür ve Turizm Bürosu, düşük görüşün seyahat güvenliğini etkilemesi nedeniyle Everest Seyir Alanı'na giden yolların bir bölümünü erişime kapatırken bilet satışlarını durdurdu.

8 bin 848 metre irtifada dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasında yer alıyor. Dağın doğu tarafı Çin sınırlarında kalıyor.

Mısır basını: Gazze müzakereleri başladı
