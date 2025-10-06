Katil İsrail, Gazze'de her gün ortalama 27'si çocuk 92 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in iki yıldır Gazze'yi hedef alan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının günde 92 kişinin ölümüne tekabül ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail Gazze'de her gün 27'si çocuk, 14'ü kadın, 42'si anne-baba olmak üzere 92 Filistinliyi öldürdü." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda her gün 53 aileden en az 2 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Gazze'yi hedef alan İsrail saldırılarında her gün 4 ailenin nüfus kaydından silindiği ve 8 ailenin de yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırıları ve sıkı ablukasıyla soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 67 bin 160 Filistinli hayatını kaybetti.