Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.10.2025 15:39

Katliamcı İsrail, alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Kararlılık Filosu'ndan alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti.

Katliamcı İsrail, alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

İsrail Dışişleri Bakanlığının, Amerikan X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Kararlılık Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği belirtildi.

Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.

Küresel Kararlılık Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Kararlılık Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Kararlılık Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistinlileri sadece silahla değil "açlıkla" da öldürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Ege Denizi için fırtına uyarısı
15:37
Uzmanlardan su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı
15:34
Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak
15:02
İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı
14:53
Şarkıcı Güllü'nün adli tıp raporu çıktı
14:53
İşgalci İsrail, 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistinlileri sadece silahla değil "açlıkla" da öldürüyor
81 ilde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi
81 ilde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ