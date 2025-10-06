Açık 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 06.10.2025 23:57

ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harika birisi

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'nin geleceğiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump,"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Kendisi harika biri. Çok sıkı çalışıyor. Çok güçlü bir adam ve bunu başarmak için çok ama çok uğraşıyor ve Hamas ona çok saygı duyuyor." dedi.

ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harika birisi

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze konusunda bence çok iyi gidiyoruz ve Hamas'ın çok önemli konularda anlaşmaya vardığını düşünüyorum dedi.

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçteki önemine vurgu yaptı. Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Kendisi harika biri. Çok sıkı çalışıyor. Çok güçlü bir adam ve bunu başarmak için çok ama çok uğraşıyor ve Hamas ona çok saygı duyuyor." dedi.

Trump, Gazze konusunda barış sağlanacağına inandığını söyleyerek, "Gazze büyük bir mesele ama bu gerçekten Orta Doğu'da barış demek. Şaşırtıcı olan şey ise her Arap ülkesinin, her Müslüman ülkenin, çevremizdeki her ülkenin bunu istiyor olması" şeklinde konuştu. 

ETİKETLER
ABD Donald Trump Gazze Hamas İsrail Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Halep'te terör örgütü PKK/YPG, Suriye güçlerine saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
Milli S/İHA'lar art arda havalanıp 3 ayrı görev icra etti
00:07
Halep'te terör örgütü PKK/YPG, Suriye güçlerine saldırdı
22:06
Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
00:21
İşgalci İsrail, Yahudilerin bayramı nedeniyle El Halil'de sokağa çıkma yasağı ilan etti
22:09
GÖKSUR ile Mavi Vatan’da bir ilk gerçekleşti
21:53
Suriye'de Halk Meclisi seçim sonuçları açıklandı
Meteoroloji'den 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
Meteoroloji'den 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Milli S/İHA'lar art arda havalanıp 3 ayrı görev icra etti
Milli S/İHA'lar art arda havalanıp 3 ayrı görev icra etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ